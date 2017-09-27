ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: UEFA Gençlik Ligi

27 Eylül 2017 Çarşamba, 20:24


BURSA (AA) - Geçen sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan Bursaspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi birinci tur ilk maçında sahasında Gürcistan temsilcisi Saburtalo'ya 1-0 yenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Kazakistan'dan Furkat Atazhanov, Samat Tergeussizov, Sergey Kalachyov hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 26. dakikasında Kapanadze'nin golüyle öne geçen konuk takım, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta başka gol olmayınca, Saburtalo sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ekim'de Gürcistan'da oynanacak.

İLGİLİ HABERLER
Basketbol: Hazırlık maçı
YEREL

BASKETBOL: HAZIRLIK MAÇI
Bursa'da FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Bursa'daki trafik kazasının davası
YEREL

BURSA'DAKİ TRAFİK KAZASININ DAVASI
Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Anne ve 6 yaşındaki kızına yapılan silahlı saldırı
YEREL

ANNE VE 6 YAŞINDAKİ KIZINA YAPILAN SİLAHLI SALDIRI

Mutfakta doğalgaz patladı: 3 yaralı
YEREL

MUTFAKTA DOĞALGAZ PATLADI: 3 YARALI
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL

BURSA'DA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:
YEREL

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BURKAY:
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Bursa'daki cinayet
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET
Bursa'daki cinayet davası
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI