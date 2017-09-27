Futbol: UEFA Gençlik Ligi

BURSA (AA) - Geçen sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan Bursaspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi birinci tur ilk maçında sahasında Gürcistan temsilcisi Saburtalo'ya 1-0 yenildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Kazakistan'dan Furkat Atazhanov, Samat Tergeussizov, Sergey Kalachyov hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 26. dakikasında Kapanadze'nin golüyle öne geçen konuk takım, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta başka gol olmayınca, Saburtalo sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ekim'de Gürcistan'da oynanacak.