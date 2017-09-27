Vitoria Guimaraes, Atiker Konyaspor maçına hazır

KONYA (AA) - Vitoria Guimaraes, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Pedro Martins yönetiminde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Portekiz temsilcisinin futbolcuları, daha sonra gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Atiker Konyaspor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.