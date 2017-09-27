Kocaeli'de boynu yük asansörüne sıkışan kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştığı ekmek fırınında boynu yük asansörüne sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında çalışan Ali Doğan Akdeniz (19), boynunun henüz bilinmeyen bir şekilde iş yerindeki yük asansörüne sıkışması sonucu yaralandı.
Çerdekililerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılan Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdeniz'in cenazesi, incelemelerin ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerine gelen baba Sadık Akdeniz sinir kirizi geçirdi.