"FETÖ'nün Sakarya yapılanması" davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin 39'u tutuklu, 29'u firari 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmanın sekizinci gününde, sanık savunmaları ve tanık ifadelerinin alınmasının ardından avukatlara söz verildi.

Bir kısım sanık avukatı Özgür Akın, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu söyledi.

Müvekkilleri hakkında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçları iddiasının bulunduğunu belirten Akın, "Bankalara para yatırma, yasal yayınları almak, sendikaya üye olmak, okullarına gitmek, dini toplantılara katılmak 'silahlı terör ötgütü üyeliği' için yeterli bir delil değildir. Müvekkillerimiz bu örgütün hiçbir eylemine bilerek ve isteyerek iştirak etmemiştir. Müvekkillerimiz, devletine ve milletine sadık insanlardır. Müvekkillerin tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyelerini talep ediyoruz." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Uluköylü, Sadık Koçak, Sait Arık, Serdar Tarhan, Selim Uzekmek, Yunus Erden ve Osman Baysal'ın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.





- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 959 sayfalık iddianamede, örgütün "himmet" yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtildi.

Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamadan itaat eden ve maddi gücü yerinde olanların seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmiştir. Mali heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocalarının da katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, "üst mütevelli ve mütevelli heyeti, il, bölge, özel sektör imamları ve il imam yardımcıları"nın da arasında bulunan 72 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, iddianamede örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.