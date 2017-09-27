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Parmağı oyuncağa sıkışan bebeğin yardımına hastaneye çağrılan itfaiye yetişti

27 Eylül 2017 Çarşamba, 21:58

MALATYA (AA) - Malatya'da, bir yaşındaki bebeğin oyuncağa sıkışan parmağını hastaneye çağrılan itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, adının Merve olduğu bildirilen bir yaşındaki bebek, evde oyun oynarken parmağını oyuncağına sıkıştırdı.

Merve bebek, ailesi tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

Hastane görevlileri parmağın çıkarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Bu sırada canı yanan bebek sürekli göz yaşı döktü.

Hastaneye gelen itfaiye ekibi yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla oyuncağı keserek bebeğin sıkışan parmağını kurtardı.

Bu sırada itfaiyenin çalışması yine itfaiye ekibince görüntülendi.

Bebeğin parmağının kurtarıldığı anda rahatlayarak ağlamayı birden kesmesinin yanı sıra babasının mutluluk anları da kameraya yansıdı.

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