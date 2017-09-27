Erzincan'daki darbe girişimi davası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, aralarında eski 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile eski 3 tabur komutanının da bulunduğu 17'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gün duruşmasında bazı sanıklar savunma yaptı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle ve Uğur Ergüven'in yanı sıra askeri personeller Ünal Korkem, Gürkan Serteser, Murat Uz, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Muhammet Uğur, Mustafa Hanay, Mehmet Kök, İsmail Hakkı Kartal, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok ve Halil Fevzi Çetin ile tutuksuz 27 sanık hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Coşgun bağlı bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Önceki gün başlayan davanın bugünkü duruşmasında sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Gönültaş'ın eski emir astsubayı tutuklu sanık İsmail Hakkı Kartal, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü.

Darbe girişimi akşamı Gönültaş'ın emri doğrultusunda tugaya çağrıldığını aktaran Kartal, şunları ifade etti:

"Tugay'a gittiğimde Gönültaşın verdiği emir ile tüm personeli çağırdığını öğrendim. Yaptığım görev sebebiyle çağrılma nedenini asla sorgulamam. Terör tehdidi gibi önemli bir konu olduğunu düşünerek gittim. Tüm personelin silah ve mühimmat aldığını gittiğimde gördüm. Tugay komutanı bize sadece 'birlik emniyetini aldıracağız' dedi. Gönültaş, olay gecesi konusu suç teşkil edecek bir emir vermemiştir. Bu nedenle darbeyle ilgili bir alakasının olmadığını düşündüm. FETÖ/PDY'nin hiçbir kurumunda eğitim almadım. Ailem araştırıldığında bu örgütle ilgili en ufak bir bağlantımın olmadığı görülecektir. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bu nedenle tahliyemi ve beratimi talep ediyorum."

Tutuklu sanık Hasan Coşgun ise savunmasında görevi sırasında devletin menfaatini şahsi menfatlerinin önünde tutuğunu söyledi.

15 Temmuzda göreve çağrıldığını belirten Coşgun, "Terör saldırısı yapılacağının duyumu alındığı söylendi. Böyle bir risk varken emirleri sorgulamam. Göreve çağrıldığımda buna uyan ve giden birisiyim. Daha öncede bu bir kaç kez olmuştu. Ben Gönültaş ile tugayın korunması ile ilgili görevimi yaptım. Gönültaş'dan darbe ile ilgili bir emir almadım ve böyle bir şey de hissetmedim. Vatan haini suçlamasını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklar Mustafa Hanay, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok ve Halil Fevzi Çetin ile tutuksuz sanıklar Mustafa Özgür Sivri, Bilal Çağrı Sucu, Nuh Dülgeroğlu, Mustafa Yılmaz haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek tahliye ve beratlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.

İddianamede, eski Tuğgeneral Gönültaş’ın aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Güvenlik güçleri, duruşma sebebiyle POMEM'in içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



