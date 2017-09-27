ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

27 Eylül 2017 Çarşamba, 22:09


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası ilk tur grup müsabakalarına devam edildi.

Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonda, 18 takım mücadele ediyor.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe Gelişim, Yalova VIP Gençlik Spor'u 66-62, Urla Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim'i 58-55, Edirnespor Basketbol ise Kastamonu Basketbol'u 75-71 mağlup etti.

B Grubu'nda Çankaya Üniversitesi, İstanbulgücü'nü 65-56, İzmit Belediyespor, Mersin Basketbol'u 71-66, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor da Mersin Üniversitesi'ni 67-39 yendi.

C Grubu'nda ise Bayraklı Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 71-66, Edremit Belediyesi Gürespor, Orduspor'u 71-52, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Elazığ İl Özel İdare'yi 64-52'lik skorlarla mağlup etti.

Müsabakalar, 30 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak.

İLGİLİ HABERLER
Atatürk heykelinin ormanlık alana atılması
YEREL

ATATÜRK HEYKELİNİN ORMANLIK ALANA ATILMASI
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
YEREL

TURKİSH AİRLİNES OPEN GOLF TURNUVASI'NA DOĞRU
Antalya Valisi Karaloğlu:
YEREL

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU:
Antalya'da Rus turist denizde boğuldu
YEREL

ANTALYA'DA RUS TURİST DENİZDE BOĞULDU
Antalya Film Forum finalistleri belli oldu
YEREL

ANTALYA FİLM FORUM FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
ATB'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı
YEREL

ATB'NİN EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Basketbol: TKBL Federasyon Kupası
YEREL

BASKETBOL: TKBL FEDERASYON KUPASI

Antalya'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Meis Adası'ndaki orman yangını
YEREL

MEİS ADASI'NDAKİ ORMAN YANGINI
Red Bull Sea To Sky Motosiklet Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY MOTOSİKLET YARIŞLARI
SunExpress, Türkiye-Avrupa uçuşlarını artıracak
YEREL

SUNEXPRESS, TÜRKİYE-AVRUPA UÇUŞLARINI ARTIRACAK
Meksika sineması Antalya'da
YEREL

MEKSİKA SİNEMASI ANTALYA'DA
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin:
YEREL

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ÇETİN:
Meis Adası'nda orman yangını
YEREL

MEİS ADASI'NDA ORMAN YANGINI
Otomobil tünelde bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TÜNELDE BARİYERLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI