Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası ilk tur grup müsabakalarına devam edildi.
Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonda, 18 takım mücadele ediyor.
A Grubu'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe Gelişim, Yalova VIP Gençlik Spor'u 66-62, Urla Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim'i 58-55, Edirnespor Basketbol ise Kastamonu Basketbol'u 75-71 mağlup etti.
B Grubu'nda Çankaya Üniversitesi, İstanbulgücü'nü 65-56, İzmit Belediyespor, Mersin Basketbol'u 71-66, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor da Mersin Üniversitesi'ni 67-39 yendi.
C Grubu'nda ise Bayraklı Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 71-66, Edremit Belediyesi Gürespor, Orduspor'u 71-52, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Elazığ İl Özel İdare'yi 64-52'lik skorlarla mağlup etti.
Müsabakalar, 30 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak.