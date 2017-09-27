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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Klavuzlu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek şampiyona sebebiyle kente gelen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret ederek, organizasyon hakkında bilgi verdi.

Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Kahramanmaraş'ta ilk kez su sporlarında ulusal bir şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

Ulusal organizasyonların sadece Türkiye Motosiklet Federasyonu ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Akülke, Kahramanmaraş'ın su sporları bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu aktardı.

Final yarışının İzmir'de yapılacağını anlatan Akülke, şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonların sürdürülebilir olması çok önemli. Organizasyona 24 sporcumuz katılacak. Final yarışımızı İzmir'de yapacağız. Spor turizmiyle ilgili çalışmalarımız, yaklaşık 10 yıldır sürüyor. Kent merkezinden ve çevre illerden vatandaşları, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın 3. ayak yarışını izlemeye davet ediyorum."