Bursa'da terör uygulaması

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BURSA (AA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde 200 personelin katılımıyla düzenlediği uygulamada 30 adreste arama yapıldı.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı uygulamada, kırathaneler, internet kafeler ve otomobiller denetlendi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamada, ''Terör Örgütüne Üye olmak ve Propagandasını yapmak'' suçundan kaydı bulunan 5 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonun sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.