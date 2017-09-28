ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da otomobilin çarptığı genç kadın öldü

28 Eylül 2017 Perşembe, 03:43

ADANA (AA) - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak'a sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görgü tanıkları, Fatma Durak'a çarpan sürücünün biraz ileride durduğunu, şoför koltuğundan bir kadının inip yerine yanındaki erkeğin direksiyon başına geçmesinin ardından yollarına devam ettiklerini ileri sürdü.

Polis, genç kadının ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
24. Uluslararası Adana Film Festivali
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ

Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Adana'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavga
YEREL

ADANA'DAKİ 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA
24. Uluslararası Adana Film Festivali
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ
Adana'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL

ADANA'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
GÜNCELLEME - Genzine mazot kaçan kişi öldü
YEREL

GÜNCELLEME - GENZİNE MAZOT KAÇAN KİŞİ ÖLDÜ
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Adana'da &quot;Çocuk Yaşta Evliliklere Karşı Farkındalık Paneli&quot;
YEREL

ADANA'DA "ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE KARŞI FARKINDALIK PANELİ"

Genzine benzin kaçan kişi öldü
YEREL

GENZİNE BENZİN KAÇAN KİŞİ ÖLDÜ
Adana'da maganda kurşunu: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA MAGANDA KURŞUNU: 2 YARALI