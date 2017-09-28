Adana'da otomobilin çarptığı genç kadın öldü

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ADANA (AA) - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak'a sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görgü tanıkları, Fatma Durak'a çarpan sürücünün biraz ileride durduğunu, şoför koltuğundan bir kadının inip yerine yanındaki erkeğin direksiyon başına geçmesinin ardından yollarına devam ettiklerini ileri sürdü.

Polis, genç kadının ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.