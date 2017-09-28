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Rize'de şiddetli yağış

28 Eylül 2017 Perşembe, 09:00

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde taşan dereler yollarda hasara neden oldu, ulaşım aksadı.

Gürpınar köyünde de toprak kayması sonucu bir evin hasar gördüğü öğrenildi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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