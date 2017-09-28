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Kırklareli'deki FETÖ/PDY operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 09:10

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 11'i eski asker, 4'ü mahrem imam olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 2 mahrem imam, 5 askeri personeli tutuklarken, 5'i adli kontrol olmak üzere diğer şüphelileri serbest bıraktı.

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