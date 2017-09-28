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SAMSUN (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşan, "Geçmişte 'Türkiye, tüm tohum ihtiyacını İsrail'den alıyor' diye söylemler vardı. O söylemlerin geçerliliği kalmadı. Türkiye artık İsrail'e tohumluk ihraç ediyor." dedi.

Taşan, Samsun 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tohum üretimi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de tohum denince ilk akla gelen kamu kurumunun Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olduğuna işaret eden Taşan, "Ancak son 15 yıldır özellikle sertifikalı tohumluk kullanan ve tohumluk üretene de destek verilmeye başlandıktan sonra özel sektör hububat, yem bitkieri ve sebze tohumculuğu konusunda büyük yatırımlar yaptı. Sebze tohumculuğunda Türkiye'de kullanılan tohumun yüzde 50'sini biz üretir hale geldik. Ayrıca sebze tohumu ihraç etmeye de başladık. Tabii bu ne demek? Yüzde 50 de açığımız bulunuyor. Bu da yaklaşık yüz milyon dolar civarında açığımız var demektir." ifadesini kullandı.

TİGEM olarak hububat ve yem bitkileri tohumunda öncü olduklarını vurgulayan Taşan, şöyle devam etti.

"Bu yıl sebze tohumculuğuna da girdik. Antalya'da Boztepe Tarım İşletmesinde 10 dekar açık alanda 11 tane sera yaptık. Yerli sebze çeşitlerinden yeni çeşit ve hatlar geliştirerek yani tohumun ana materyalini elit tohumu yetiştirerek tohum üreticilerine bunu kazandıracağız. Böylece TİGEM olarak sebze tohumculuğuna biz de katkı sağlamış olacağız. Zaten hububat tohumunda bir sıkıntımız yok, Türkiye'de kullanılan hububat tohumun yüzde 80'ini biz sağlıyoruz. Yem bitkesinde açığımız var ama onun da her geçen gün üretimi artıyor. Yıllık bin 500 ton civarında yem bitkisi üretiyoruz. "

TİGEM arazilerinde özel sektören tohumluk üretim talebi olduktan sonra onlara yer tahsisi de yaptıklarını vurgulayan Taşan, 50 bin dekar civarında tohum üretimi için özel sektöre kiraya arazi verdiklerini ve özellikle patates tohumu konusunda Türkiye'nin ihtiyacı olan yüzde 25'lik tohum ihtiyacının bu arazilerde özel sektör tarafından üretildiğini dile getirdi.

Taşan, Türkiye'de geçmişte yerleşmiş bazı sözlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmişte 'Türkiye, tüm tohum ihtiyacını İsrail'den alıyor' diye söylemler vardı. O söylemlerin geçerliliği kalmadı. Türkiye artık İsrail'e tohumluk ihraç ediyor. On yıl sonra belki tamamen sebze tohumu ihtiyacımızı karşılar duruma geleceğiz. Biz belki yüzde 50 tohumu ithal ediyoruz ama ihracatımız da var sebze tohumunda. Ancak sebze tohumunda halen dışa bağımlığımız devam ediyor. Zaman içinde yerli ürünler teşvik edildikçe artık kendi tohumumuzu kendimiz üretir hale gelebileceğiz."