IKBY'deki gayrimeşru referandum

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) gayrimeşru referandumun ardından Habur Sınır kapısının kapatılmasının gündeme gelmesiyle ilgili, "Türkiye’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerindedir. Hükümetimizin bu konuda alacağı kararın sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Çıkmaz, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum sonrası bölge ihracatıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ihracatçıların hiçbir zaman bir ülke odaklı çalışmadıklarını kaydetti.

Söz konusu pazarda oluşabilecek kaybı gidermek için bundan sonra daha çok çalışacak ve bunu yeni pazarlarda telafi edeceklerine dikkati çeken Çıkmaz, "Türkiye’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerindedir. Hükümetimizin bu konuda alacağı kararın sonuna kadar arkasındayız. İhracatçının hedefi alternatif pazarlar. Habur Sınır Kapısının kapatılması söz konusu olduğunda ihracatçıların alternatif yollarla alternatif pazarlara yönelip ihracat pazarlarını artırmanın yollarını bulacağından eminim. Gaziantep ve bölgemizde ihracat kültürü gelişmiştir. Burada önemli olan Türkiye’nin menfaatleri, elbette bizler Irak Merkezi hükümetiyle iyi ilişkiler içerisinde olan bir ülkeyiz. Şu an sınırdan kontrollü geçişlerin sağlanması ihracatımızı illa ki yavaşlatacaktır ancak belirttiğim gibi ulusal güvenliğimize tehdit oluşturacak bir yerle ticaret yapmak, o yere ihracat yapmak gibi bir gayemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Çıkmaz, Irak'ın sınır komşusu olması nedeniyle ihracatta büyük yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci şehri olan Gaziantep, Türkiye ihracatının lokomotifleri arasında yer alarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Irak’a ihracatın durması veya yavaşlaması durumunda sıralamamız çok değişmeyecektir. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda, öncelik hiçbir zaman ticaret olmaz, olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Gaziantep ve bölge ihracatçısının yeni pazarlarda daha etkin çalışmalar yürütmesi yönündeki bütün projeleri desteklediklerine işaret eden Çıkmaz, Ekonomi Bakanlığının da her türlü desteği verdiğini bu desteklerin iyi kullanılmasıyla yeni pazarlardaki firmaların güçlerinin artacağını sözlerine ekledi.