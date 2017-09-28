Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı iddia edilen kadın doktor tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla görevinden ihraç edilen doktor Seher Ç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Seher Ç, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.