ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 10:05

BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı iddia edilen kadın doktor tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla görevinden ihraç edilen doktor Seher Ç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Seher Ç, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı 3 eski komutana ağırlaştırılmış müebbet
YEREL

FETÖ SANIĞI 3 ESKİ KOMUTANA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Bolu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BOLU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI