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Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

28 Eylül 2017 Perşembe, 10:24

UŞAK (AA) - Uşak'ta eski eşi tarafından çalıştığı fabrikanın önünde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan H.K, dün gece, boşandığı eski eşi Hanım Birgül ile barışmak için kadının çalıştığı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasına gitti.

Mesai bitimi Birgül ile konuşmak isteyen H.K, sözlü tartışma sonrası kadını bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Birgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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