Çocuklara hastanede eğitim hizmeti

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VAN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tedavi gördüğü için eğitimden uzak kalan çocuklara yönelik, "Sağlıklı Eğitim Projesi"ni hayata geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ile ortak proje yürüten hastane, bu kurumların gönderdiği eğitmenlerin çocuk servisinde tedavi gören hastalara ders vermesini ve çeşitli etkinlikler yaptırmasını sağlıyor.

Hastanenin Başhekimi Ümit Haluk İlikerden, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiye sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Bölgedeki çocuk hastalara keyifle sağlık hizmeti vermek istediklerini anlatan İlikerden, "İlk olarak 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesini yaşama geçirdik. Yatan bütün çocuklarımıza bakım ürünleri, kıyafet ve ihtiyaçlarını giderecek Türkiye'nin ilk hastane çocuk mağazasını kurduk." dedi.

Daha sonra, ''Eğlenceli Çocuk Hastanesi'' projesi ile bütün alanları çizgi film karakterleriyle boyadıklarını belirten İlikerden, "Çocuklarımızın daha mutlu, huzurlu ve sağlık hizmeti alırken hastanede yaşadıkları tıbbi travmaları ileriki hayatlarında fark etmemeleri, bunları kolay atlatmaları için bir olanak sağladık." diye konuştu.

- Tedaviden dolayı eğitimden geri kalmayacaklar

Yapılan projeler ile çocukların üzerindeki hastane korkularının kalktığını gördüklerini anlatan İlikerden, çocuk psikiyatrları ve gelişimcilerin olumlu görüşleriyle yeni bir projeyi daha uygulamaya karar verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda "Sağlıklı Eğitim Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren İlikerden, şöyle konuştu:

"Yatan hastalarımıza, özellikle yatışı uzun süren, eğitimi aksayan, bizden daha çok ilgi bekleyen çocuk hastalarımız için sanatsal etkinliklerin yoğun olduğu bir proje geliştirdik. Film izleme, tiyatro, drama ve resim atölyesi eğitimlerini başlattık. Biz hekimler hiçbir insanımızın hasta olmasını istemeyiz. Ama çocuklarımıza hastalık hakikaten yakışmıyor. Çocuk ve hasta kelimelerini aynı anda kullanmak bile üzüyor bizi. Bu nedenle ilk projelerimizi çocuk hastalarımız üzerinden başlattık. "

Proje Koordinatörü ve Başhekim Yardımcısı Oktay Arslan ise hastanede tedavileri tamamlanan çocukların taburcu olduktan sonra da TEGV'de eğitimlerine devam etmesinin sağlandığını bildirdi.

Arslan, hastanede tedavi gören yaklaşık 250 çocuktan her gün 50-60'ının farklı eğitimlere katıldığını sözlerine ekledi.

Hastanede tedavi gören çocuklar, uzmanlar eşliğinde film izleme, drama, resim atölyesi gibi birbirinden güzel ve eğlenceli eğitimlere katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Refakatçi aileler ise tedavi gördükleri sırada üzülen çocuklarının etkinliklerdeki mutluluklarına ortak oluyor.