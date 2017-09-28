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Yunanistan sınırındaki "kaçak" operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 10:37

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçak yollardan geçmek isterken yakalanan 5 kişiden 2'si daha tutuklandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Rahmanca Hudut Karakolu'nda görevli askerlerce yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali Kamer Yıldırım (48) ve Zeki Yıldırım (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.Y.Y ve A.B ise serbest bırakıldı. Şüpheli Hakı Çalgın (37) da dün tutuklanmıştı.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, 25 Eylül'de Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde kaçak geçiş girişimindeki 5 kişiyi yakalamıştı.

"Terör örgütü PKK sempatizanı" olduğu gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen H.Y.Y. ile İstanbul'da esnaf olan A.B, Yunanistan sınırındaki Serem köyü yakınlarında yasa dışı geçiş sırasında gözaltına alınmıştı.

Serbest bırakılan iki kişi, yine Yunanistan'a kaçak geçmek isterken yakalanmıştı.

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