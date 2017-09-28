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Aksaray'da tır şarampole devrildi: 2 ölü

28 Eylül 2017 Perşembe, 10:37
Aksaray'da tır şarampole devrildi: 2 ölü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da şarampole devrilen tırdaki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kadir Deveci (41) yönetimindeki 06 DG 0887 plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Deveci ile araçta bulunan oğlu Mahmut Deveci (15), olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cesedi, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cesetler, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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