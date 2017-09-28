Bursa'da kuyumcu dükkanından hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kuyumcu dükkanından 3 bilezik çalıp kaçmaya çalışan Irak uyruklu zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırcaali Mahallesi Gazcılar Caddesi'nde Ramazan Şimşek'e (31) ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Irak uyruklu A.G.H. (22), nişanlanacağını ve bilezik almak istediğini söyledi.
Şimşek'in arkasına döndüğü esnada bir anlık dalgınlığından yararlanan A.G.H, değeri yaklaşık 10 bin lira olan 3 bileziği çalarak kaçtı.
Bileziklerin çalındığını fark eden Şimşek, "Hırsız, yakalayın." diye bağırdı. Bölgede bulunan polis ekipleri ve çevredekiler, A.G.H'yi kovalamaya başladı.
Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.G.H'nin, iş yerinden bilezikleri çalıp kaçması ve çevredekiler tarafından kovalanma anı, kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıdı.