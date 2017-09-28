Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı için ülkelerine giden 55 bin 200 Suriyeliden yaklaşık 39 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 39 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.

Suriyeli Celile Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye sığındığını ve Konya'ya yerleştiğini belirtti.

Yıllardır haber almadığı yakınlarıyla Kurban Bayramı nedeniyle verilen izin sayesinde görüşebildiğini anlatan Ahmed, tüm dünyanın seyrettiği bir dönemde kendilerine Türkiye'nin kapılarını açtığını ve her türlü desteği verdiğini aktardı.

Öte yandan Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.