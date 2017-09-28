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Bolu Dağı'nda sis

28 Eylül 2017 Perşembe, 11:37
Bolu Dağı'nda sis

BOLU (AA) - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde, sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 20 metreye düştü.

Yoğun sis nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler ve Heyelan mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takipte bulunmamalarını, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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