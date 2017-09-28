Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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ORDU (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Saadet Partisi olarak bir başkan adayı çıkarma noktasında kararlıyız. Ama kim olur nasıl olur, onu da yapacağımız çalışmalarla belirleyeceğiz." dedi.

Giresun'da katılacağı program öncesi Ordu-Giresun Havalimınana gelen Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fındık fiyatlarına değinen Karamollaoğlu, fındığın bölgedeki üreticilerin ana geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Dünyanın en kaliteli fındığının Karadeniz Bölgesi'nde üretildiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Dünya üretiminin yüzde 70'i memleketimizden çıkıyor. Şu andada tam fındık sezonundayız. Bu noktada özellikle fındık üreticisinin, bu bölgenin beklentilerinin karşılanması lazım." diye konuştu.

Bir gazetecenin "2019 yılında aday olacakmısınız" yönündeki sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Biz Saadet Partisi olarak bir başkan adayı çıkarma noktasında kararlıyız. Ama kim olur nasıl olur, onu da yapacağımız çalışmalarla belirleyeceğiz. İnşallah hayırlı olur. Ancak seçimlerin 2019 yılına kalmama ihtimali büyük. Bekleyip göreceğiz." yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma yönelik bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta meydana gelen gelişme aslında beklenen bir gelişme. Erbakan Hocamıza Allah rahmet eylesin. 1992'de Mecliste yaptığı konuşma herkes tarafından biliniyor. Esasında o bir öngörüydü. Bugüne kadar atılan adımlarda sanki böyle bir şey hiç beklenmiyormuş gibi davranılması garip. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Bu yapıldıktan sonra biz bu bölgede yabancıların müdahalesine daha fazla imkan hazırlayan bir tavrın içerisine girmemek lazım. Bu o bölgeyi tamamen yeniden dizayn etmek isteyenlerin kucağına iteler. Çok itinalı ve dikkatli davranmalıyız. Aşırı tepkiden kaçınmalıyız. Bütün yetkililerinde de konuşmalarında itinalı bir tavır sergilemeleri gerekir. Aksi taktirde zaten maalesef planlar olduğu gibi yürüyor, o planlar gerçekleşir."

Yapılan son zamları da değerlendirmesi istenilen Karamollaoğlu, "Ekonomide biz 'deniz bitti' dedik. Şimdi bunun en açık delili ortaya çıkıyor. Yani para kalmadı. Bundan sonra hükümet zamları mecburen yapacak. Çünkü yeterince kaynak bulamıyor ülkeyi karşılayacak." açıklamasında bulundu.











