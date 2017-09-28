GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı kadın öldü

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ADANA (AA) - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yeğeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Fatma Durak'a, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Durak, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü, aracıyla kaza yerinden kaçtı.

Görgü tanıkları, Durak'a otomobiliyle çarpan sürücünün biraz ileride durduğunu, sürücü koltuğundan bir kadının indiğini, onun yerine yanındaki erkeğin direksiyon başına geçmesinin ardından yola devam ettiklerini ileri sürdü.

Durak'ın ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- "Suçlunun bulunup gereken cezayı almasını istiyoruz"

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ağabey Yaşar Durak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi Fatma Durak'ın, yeğeni Umut Eren Yıldırım ile ATM'den para çekmek için evden çıktığını belirterek, daha sonra acı haberi aldıklarını söyledi.

Durak, "Kardeşim Almanca öğretmeniydi ve atanmayı bekliyordu. Ölümüne neden olan sürücünün yakalanmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. İnsanlar, bir hayvana çarptığı zaman bile durup ilgileniyor ancak kardeşime çarpan sürücü kaçıp gidiyor. En azından hastaneye götürebilirdi." ifadelerini kullandı.

Fatma Durak'ın cenazesinin Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.