Eylül sonunda deniz keyfi

MERSİN (AA) - Hava sıcaklığının eylül ayının son günlerine rağmen 29 dereceyi bulduğu Mersin'de, yerli ve yabancı turistler yüzerek serinledi.
Yurdun birçok bölümünde soğuk hava ve yağış etkisini göstermeye başlarken, kentin önemli turizm merkezlerinden UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki Kızkalesi'nde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Nemin yüzde 57'yi, hava sıcaklığının ise 29 dereceyi bulduğu sahilde tatilciler, yüzerek vakit geçirdi.
Bazı turistler, kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar da kumsalda oynayarak vakit geçirdi.