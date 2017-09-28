ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eylül sonunda deniz keyfi

28 Eylül 2017 Perşembe, 11:55
Eylül sonunda deniz keyfi

MERSİN (AA) - Hava sıcaklığının eylül ayının son günlerine rağmen 29 dereceyi bulduğu Mersin'de, yerli ve yabancı turistler yüzerek serinledi.

Yurdun birçok bölümünde soğuk hava ve yağış etkisini göstermeye başlarken, kentin önemli turizm merkezlerinden UNESCO Dünya Miras Geçici Listesindeki Kızkalesi'nde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Nemin yüzde 57'yi, hava sıcaklığının ise 29 dereceyi bulduğu sahilde tatilciler, yüzerek vakit geçirdi.

Bazı turistler, kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar da kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

İLGİLİ HABERLER
Mersin'de oto yıkamacıda çok sayıda silah bulundu
YEREL

MERSİN'DE OTO YIKAMACIDA ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU
Mersin'de 800 yıllık ağaçta zeytin hasadı
YEREL

MERSİN'DE 800 YILLIK AĞAÇTA ZEYTİN HASADI