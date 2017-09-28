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ANTALYA (AA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan, çocuğun ailede mutlu, okulda mutsuz olduğu takdirde bağımlılığa yakın olduğunu belirterek, "Tam tersi olursa yine bağımlılığa yakındır. Bir taraf sorunsuz diğer taraf sorunluysa dikkat edilmeli. Madde bağımlılığı ve kullanımı sorunu hepimizin sorunudur." dedi.

Doğan, Antalya Emniyet Müdürlüğünce Uncalı Polis Lojmanları Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca salonunda gerçekleştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Sempozyumunda, madde kullanımı için 12-15 yaş aralığının riskli dönem olduğunu, bu riskin 24 yaşına kadar da sürebildiğini vurguladı.

Bağımlılığın yaş aralığına göre farklılık gösterebileceğini dile getiren Doğan, yaş aralığına göre temin edebilme ve ulaşılabilen maddelerin yaş ilerledikçe değiştiğini, bu maddelerin sigara, alkol, sentetik maddeler, esrar ve eroin olarak sıralanabileceğini söyledi.

Çocuğun çevresinin çok önemli olduğunu aktaran Doğan, çocuğun bulunduğu grupların iyi kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Küreselleşmenin çocukları bağımlılığa iten en önemli nedenler arasında olduğunu düşündüğünü anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Çocuklar ailenin ulusuna emanetidir. Emanete ihanet olmaz. Aile kendi içinde düzenli olmalı. Çocuğuyla arkadaşlık ilişkileri kurmalı. Onun sorununu en önde duymalıdır. Çocuk ailede mutlu, okulda mutsuzsa bağımlılığa yakındır. Tam tersi olursa yine bağımlılığa yakındır. Bir taraf sorunsuz diğer taraf sorunluysa dikkat edilmeli. Madde bağımlılığı ve kullanımı sorunu hepimizin sorundur."

- "Dünyada her 10 saniyede bir tütün kullanımına bağlı ölüm"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, terörle mücadalenin yolunun uyuşturuyla mücadeleden geçtiğini, terör örgütlerinin uyuşturucudan elde edilen geliri kullandığını bildirdi.

Dünyada her 10 saniyede bir tütün kullanımı sonucu ölümün gerçekleştiğine dikkati çeken Hancı, sigara içenlerin akciğer kanseri olma riskinin içmeyenlere göre 22 kat fazla olduğunu, sigara kullananların uyuşturucu maddeyi kullanma oranının içmeyenlere göre 8 kat fazla olduğunu ifade etti.

- Emniyet müdüründen katılımın az olmasına tepki

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise sempozyumun vatandaşlara açık olmasına rağmen katılımın az olduğunu, bu durumdan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Toplumsal sorunların çözümünde toplumun tüm kesiminin ayağa kalkması gerektiğini vurgulayan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, ilgili kamu kurumlarının konuyu dert etmediğini görüyor, üzülüyoruz. Bağımlılık yaratan her unsur toplum için tehlike oluşturuyor. Uyuşturucu bağımlılığı gençliği tehdit ediyorsa, ülkemizde oynanan uzun soluklu senaryoların önemli bir parçası ise bu konuda hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Toplumsal her sorunda fahri müfettişler olması lazım. Silahlı terör örgütlerinin teröründen daha tehlikeli, bir ülkenin geleceğinin imhasını hedef alan bu teröre karşı ayaklanmamız gerekiyor."