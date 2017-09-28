Adana'daki uyuşturucu operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 170 zanlıdan 43'ü adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik iki gün önce gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 170 şüpheliden 43'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 18 yaşından küçük 25 kişinin de bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin isimlerinin verildiği 26 Eylül'deki operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katılmıştı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 170 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, 33 bin 800 lira, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirilmişti.