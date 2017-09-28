Çin'de 2018'in "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi

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BURSA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2018'in "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında, medya temsilcileri, küratörler, sanat eleştirmenleri ve galeri sahiplerinden oluşan Çinli heyet, Bursa'daki gazetecilerle buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü, iki ülke arasında başlattığı kültür diplomasisi çalışmaları kapsamında, Çin'den önemli medya temsilcileri, küratörler, sanat eleştirmenleri ve galeri sahiplerini Bursa'da ağırladı.

Çin'deki akredite gazetecilerden Levent Uluçer öncülüğündeki 12 kişilik heyet, Türkiye'nin turistik, kültürel, endüstriyel ve tarihi potansiyelini yerinde inceleyecek, gözlemlerini ülkelerinde kamuoyuyla paylaşacak.

Ziyaretler kapsamında Bursa'yı gezen ekip, merkez Osmangazi ilçesindeki Hünkar Köşkü'nde Türk gazetecilerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ödünç, buradaki konuşmasında, Bursa'nın, Osmanlı'ya başkentlik yapan, tarih boyunca birçok medeniyetin kurulduğu, geliştiği ve dünyaya yayıldığı bir kültürel merkez olduğunu söyledi.

Yurt dışından gelenlerin sadece ticaret merkezleri ya da şehrin ışıltılı bölgelerini gezmekle kalmadığını belirten Ödünç, misafirlerin, kentteki tarihsel mekanları ziyaret etmekten keyif aldığını kaydetti.

Ödünç, "Bursa, tarihi anlamdaki zenginliklerini her gün geliştirerek, yeni nesillere ulaştırma çabasında projelerini sürdürecektir. 100 yıl öncesinde yıkılmış olan tarihi eserlerimiz, tekrar izlerinden bulanarak, uygun şekilde restore ediliyor. Restore edilen bu eserlere, günümüz şartlarına uygun olarak fonksiyon yüklenmektedir. Gelen yabancı misafirlerimize bu tarihi ve kültürel zenginlikleri göstermek açısından bu önemli." diye konuştu.

Ülkesinde "Global Times" adlı yayın organında kültür sanat muhabirliği yapan Liu Xin de birtakım ziyaretlerde bulundukları İstanbul ve Bursa'yı çok beğendiğini, Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini ifade etti.

Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları kaligrafi eğitmeni Yasin Gökçe, program sonunda, misafirlere kaligrafi sanatını tanıttı.