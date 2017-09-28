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Yeni Orta Vadeli Program

28 Eylül 2017 Perşembe, 12:18

GAZİANTEP (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin yıllardır sürdürmeyi başardığı mali disiplin devam ettiği sürece yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedeflerin çok üzerinde rakamlara ulaşılacağına inandığını belirtti.

Koçer, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin 2018-2020 dönemini kapsayan yeni OVP'de açıklanan hedeflerin ekonomi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Son dönemde içeride ve dışarıda yaşanan olumsuzluklara, küresel ölçekte meydana gelen gerginliklere rağmen Türkiye ekonomisinin ne denli güçlü olduğunun elde edilen büyüme rakamlarıyla ortaya çıktığını anlatan Koçer, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin gücü, alınan tedbirler neticesinde 2016 yılında gerçekleşen 3,2'lik büyüme ve aynı yılın son çeyreğinden itibaren sergilenen toparlanmayla kanıtlanmıştır. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin tüm dünyaya kanıtlanması noktasında yeni Orta Vadeli Program çok iyi fırsattır."

- "Güçlü bir istihdam artışı sağlandı"

Yıllık yüzde 5,5 büyümenin 13 bin doları aşan milli gelir, yüzde 9,6 işsizlik, yüzde 3,9 cari açık ve 195 milyar dolar ihracat hedefinin umut verici olduğu kadar ekonomide atılım yılı olarak ilan edilen 2017'de elde edilen veriler dikkate alındığında gerçekçi de olduğunu gösterdiğini vurgulayan Koçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin büyüme performansı son yıllarda çok ciddi bir şekilde artmış, kişi başı gelir seviyesi önemli oranda iyileşmiş, güçlü bir istihdam artışı sağlanmıştır. Bu yılın ilk ayından itibaren toparlanma sürecine girmiş olan ekonomimiz yeni Orta Vadeli Program ile ivme kazanacaktır. Temel hedefin büyümenin hız kazanması, istihdamın artması olan bu ortamda yeni OrtaVadeli Program ile yatırımlar artacak, üretim çoğalacak yeni istihdam alanları ortaya çıkacaktır.

Orta Vadeli Program'da yer alan yatırım destek ofislerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yenilikçi finansman imkanları ve teknolojik girişimciliği destek modellerinin geliştirilmesi, bölgesel girişim sermayesi uygulamasının başlatılması, kefalet sigortasının geliştirilmesi gibi iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik başlıklar, yüzde 5,5'lik büyüme hedefini gerçekçi olduğu kadar sürdürülebilir kılacaktır. Türkiye'nin yıllardır sürdürmeyi başardığı mali disiplin devam ettiği sürece yeni Orta Vadeli Program'daki hedeflerin çok üzerinde rakamlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

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