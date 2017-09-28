Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Samanlı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma ve teknik takip sonucu belirledikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.U, M.D, M.C, İ.H, M.Ç. ve F.E. cezaevine gönderildi.