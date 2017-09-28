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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları, sıralama turlarıyla başladı.

Kındıl Çeşme Sahili'nde oluşturlan plaj etabında 200'ü aşkın sporcu mücadele etti. Sahilde oluşturulan etapta sporcular, su birikintileri, çukurlar, traktör lastikleri, kayalar ve kütüklerin üzerinden geçerek yarış öncesi ön sıralarda yer almak için çalıştı.

Sıralama turlarında bazı sporcular düştü. Düşen sporculara görevliler yardım etti.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, sıralama turlarının herhangi bir aksaklık olmadan başladığını, bu seneki plaj etabını biraz daha zorlaştırdıklarını söyledi.



