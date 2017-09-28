Katil zanlısı amcanın "koyun kanı" yalanı tutmadı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 ay önce tarlada cesedi bulunan yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının, ayakkabısındaki kan lekesinin analiz edilmesi sonucu yakalandığı ortaya çıktı.

Kızılpınar mevkisindeki tarlasında 23 Nisan'da boynundan bıçaklanmış halde bulunan Mustafa Kirazkırmızı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün 81 yaşındaki amcası Cuma Kirazkırmızı'yı şüphe üzerine gözaltına aldı.

Sorgusunda ayakkabısı ile kıyafetlerinde tespit edilen kanın, "doğum yapan koyununa ait olduğunu" söyleyen Kirazkırmızı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesi inandırıcı bulunmayan Kirazkırmızı'nın ayakkabısı ile kıyafetlerinden alınan örnekler, analiz için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DNA analizinde şüphelinin ayakkabısı ile kıyafetlerindeki kanın, yeğeni Mustafa Kirazkırmızı'ya ait olduğu belirlendi.

Yeniden gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Bir cahillik ettim. Başımıza gelmeyen kalmadı." dediği öğrenildi.

Öte yandan, Kirazkırmızı'nın ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990 yılında başına taşla vurularak öldürüldüğü ancak katilin tespit edilemediği, bu olayın da Mustafa Kirazkırmızı cinayetiyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, soruşturmanın bu yönde sürdürüldüğü belirtildi.

Besni Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kirazkırmızı, 23 Nisan'da kendisine ait tarlada boynundan bıçaklanmış halde bulunmuş, cinayetten 5 ay sonra katil zanlısı olduğu tespit edilen amcası Cuma Kirazkırmızı, önceki gün tutuklanmıştı.