ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Geçici işçi kadrosu için 3 bin 789 başvuru

28 Eylül 2017 Perşembe, 12:35
Geçici işçi kadrosu için 3 bin 789 başvuru

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında açılan 233 kişilik geçici işçi kadrosu için 3 bin 789 başvuru alındı.

İŞKUR tarafından yürütülen TYÇP kapsamında 139 okul ve kamu kurumunda temizlik işlerinde görevlendirilecek 233 geçici işçiyi belirlemek amacıyla, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Toplam 3 bin 789 kişinin başvurduğu iş için çekilen kurada ismi çıkanlar, büyük sevinç yaşadı.

İşe yerleşen Bahattin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır işsiz olduğunu söyledi.

İsmi açıklanınca büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Doğan, "9 ay da olsa bir işim olacak. Bundan sonra yüzümün güleceğine inanıyorum." dedi.

Kurada ismi çıkanların görev süresi, 30 Haziran 2018'de sona erecek.



İLGİLİ HABERLER
Katil zanlısı amcanın &quot;koyun kanı&quot; yalanı tutmadı
YEREL

KATİL ZANLISI AMCANIN "KOYUN KANI" YALANI TUTMADI
Adıyaman'daki silahlı kavga
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ SİLAHLI KAVGA