ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında açılan 233 kişilik geçici işçi kadrosu için 3 bin 789 başvuru alındı.
İŞKUR tarafından yürütülen TYÇP kapsamında 139 okul ve kamu kurumunda temizlik işlerinde görevlendirilecek 233 geçici işçiyi belirlemek amacıyla, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.
Toplam 3 bin 789 kişinin başvurduğu iş için çekilen kurada ismi çıkanlar, büyük sevinç yaşadı.
İşe yerleşen Bahattin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır işsiz olduğunu söyledi.
İsmi açıklanınca büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Doğan, "9 ay da olsa bir işim olacak. Bundan sonra yüzümün güleceğine inanıyorum." dedi.
Kurada ismi çıkanların görev süresi, 30 Haziran 2018'de sona erecek.