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TEKİRDAĞ (AA) - Kamu, Üniversite, Sanayi İş Birliği'nin (KÜSİ) 9. Koordinasyon Toplantısı Tekirdağ'da yapıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, toplantıdaki konuşmasında kentte sanayi, üniversite iş birliği ile yapılan çalışmaları bizzat takip ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalara üniversite ve sanayi temsilcilerinin ciddi destek sağladığını ifade eden Ceylan, "İlimizde kamu, üniversite, sanayi alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu toplantılarda bulunmaya gayret ediyorum. Buradaki KÜSİ, üniversite ve sanayi temsilcilerimiz bize ciddi anlamda destek oluyorlar. İlimizde bu iş birliğinin iyi işlediği kanaatindeyim. Bunun meyvelerini de görüyoruz." dedi.

Üniversite ve sanayi sektörünün başarılarının birbirine bağlı olduğunun altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:

"Çünkü biz biliyoruz ki üniversite olmadan, bilim olmadan sanayicinin gelişmesi, sanayi olmadan da üniversitenin büyüme imkanı yok. O yüzden de biz bu birlikteliği sağlayacak koordineyi gerçekleştirmek zordundayız. Bunun bilinci ile bu çalışmaları takip ediyoruz. Gerçekten üniversitelerimiz de, hocalarımız da o iş birliğini sürdürmeye gayret ediyorlar. Yapılan çalışmalara bizzat iştirak ederek bu çalışmalara katkı sağlıyorlar. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aleminyum, tekstil, kimya sektöründe çok güzel ve başarlı çalışmalar yaptık."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloiji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ise bakanlık olarak KÜSİ çalışmalarına büyük önem ve destek verdiklerini anlattı.

Toplantıda, illerdeki çalışma durumlarını ele alacaklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün burada kamu, üniversite sanayi iş birliğinde güncel konuları ele alacağız. Çalışma grubu faaliyetleri ve illerdeki kurs durumu faaliyetlerini gözden geçirip, kurs faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmelerde bulunacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tekirdağ gibi İstanbul'a yakın illerde araştıma-geliştirme ve tasarım merkezlerimizinin sayısı bir hayli yüksek. Tekirdağ'da da bu sayının 26 olduğunu biliyorum. Ama Sivas'ın doğusundaki bölgelerimizde çok fazla yok. Buradaki arkadaşlarımızın biraz daha yoğun çalışması gerektiğinin altını çiziyorum. Biz de bu çalışmalara katkı verceğiz."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise vizyonu güçlü, yaşanılası, yeniliklere açık bir Tekirdağ inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etiklerini kaydetti.

Toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya Üniversitesi Rektörü (TÜ) Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Başkanı Cengiz Günay, sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.