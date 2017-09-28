Tokat'taki FETÖ/PDY operasyonu

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü savcılıkça, diğerleri ise mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erbaa ve Niksar ilçelerinde ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan özel sektör çalışanı 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Tokat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü savcılıkça, 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.