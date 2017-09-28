FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığinca başlatılan FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın, Ankara, İzmir, Mardin, Muğla, Hatay, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramalarda ele geçirilen bazı dijital verilere el konuldu.
Aralarında örgütün sözde mahrem imamlar ile muvazzaf subay ve astsubayların bulunduğu şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.