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KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye yoluna emin adımlarla devam edecek. Bu yürüyüş, milletimizin birliği, beraberliği, silahlı kuvvetleri, emniyeti, güvenlik güçleriyle, köy ve güvenlik korucularıyla daha da önemlisi milletiyle omuz omuza duruşuyla, Türkiye'nin ileriye gidişini hiçbir zaman akamete uğratmadan devam edecek." dedi.

Bakan Arslan, Kars Şeker Fabrikasının 24. Dönem Pancar Alım Kampanyas'ının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanya döneminin bölge, çifçi ve çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üretimin artırılması için birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Arslan, "Fabrikada da bu aynı. İşçi, çiftçi, idareci, ilin yöneticileri, milletvekilleriyle el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışırsanız işte sonuç ortada, 3 - 5 bin tondan her sene 15 bin ton şeker üretimine erişebiliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki yılarda bu daha da artacak." diye konuştu.

Arslan, Kars'ta da birliğe ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu, bin yıldır bu coğrafyada, bu bölgede, birlik ve beraberlik içerisinde hep ilin ve ülkenin büyümesine hizmet ettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"780 bin kilometrekarede 80 milyonun kardeşliği, birliği, beraberliği önemli. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz bizim için çok talihsiz bir gündü. Keşke yaşanmasaydı, keşke o aşamaya gelmeseydi. Ama 15 Temmuz bir başka şeyi gösterdi. 15 Temmuz, 80 milyonun birlik ve beraberlik içerisinde diline, dinine, mezhebine, etnik yapısına, kökenine bakmadan millet olma şuuruyla hep beraber meydanlara indiği, hainlere ve dünyaya ders verdiği bir gündü. İşte ecdattan aldığımız o ruhla, 15 Temmuz'da tekrar millet olmanın ne demek olduğunu herkese, tabiri caizse yedi düvele ispat ettik. Bugün de hainler, dış güçler durmuyor. Bugün de Türkiyeyi karıştırabilmek, etrafındaki yangını çok daha körükleyerek Türkiyeye sıçratmak adına olağanüstü bir gayet sarf ediyor."

Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye yoluna emin adımlarla devam edecek. Bu yürüyüş, milletimizin birliği, beraberliği, silahlı kuvvetleri, emniyeti, güvenlik güçleriyle, köy ve güvenlik korucularıyla daha da önemlisi milletiyle omuz omuza duruşuyla, Türkiye'nin ileriye gidişini hiçbir zaman akamete uğratmadan devam edecek. Bunun yolu birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek, milletimizin desteği, birliği, duası, biz sorumluluk makamındakilerin de milletin omuzlarımaza yüklediği sorumlulluğun gereğini yerine getirerek hedefe yürümesinden geçiyor. Onun için her yerde birlik ve beraberlik önemli."

Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda, fabrikaya ilk şeker pancarı getirenlere hediye verilmesinin ardından kurdele kesilerek kampanyanın açılışı yapıldı.