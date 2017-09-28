ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hamile kadına eşi tarafından işkence edilmesi

28 Eylül 2017 Perşembe, 13:02
Hamile kadına eşi tarafından işkence edilmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 yıllık eşi tarafından işkence edilen ve av tüfeğiyle yaralandığı sol bacağı, dizden aşağı kesilen Çağlar Aşık'ın hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Operator Dr. Mustafa Kemal Yılmaz tarafından ameliyat edilen 3 çocuk annesi Aşık'ın vücudundaki yaralar da iyileşmeye başladı. Yaşadığı travmanın etkisiyle konuşma güçlüğü yaşayan genç kadının psikolojik destek aldıktan sonra taburcu edilebileceği belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın geçen hafta sonu acil servise ateşli silah yaralanması şikayetiyle başvurduğunu ve sol bacağının diz bölgesinde kurşunlanmaya bağlı yaralanmanın bulunduğunu söyledi.

Hastaneye geldiğinde aşırı kan kaybına bağlı olarak hayati tehlikesi bulunan hastanın yapılan tetkiklerinde hamile olduğunun da belirlendiğini anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Hastayı acil olarak ameliyata aldık. Damarları ileri derecede ezilmiş ve yanık tarzında yaralanma vardı. Damarların onarılamayacağı görüldü. Bu yüzden hastanın hayatını kurtarabilmek amacıyla ampütasyon (iyileşmesi mümkün olmayan organın kesilmesi) kararı aldık. Ameliyat sonrası bir gün yoğun bakımda kaldı. Tedaviler sonucu durumu düzelmeye başlayınca Ortopedi Servisine naklettik. Şu anda genel durumu iyi."

- Protez 3 ay sonra

Hastanın sağlığının yanı sıra karnındaki 4 aylık bebeğin durumunun da hastane olarak yakından takip edildiğini ifade eden Yılmaz, "Bebek şu an sağlıklı. Tabii zaman ne gösterecek onu bilmiyoruz, tedavisi devam ediyor. Bu arada hastamız taburcu olduktan sonra da ek bir sıkıntı gelişmezse inşallah 2-3 ay içinde protezin takılması ve yeniden ayağa kaldırılmasını planlıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de Çağlar Aşık'ın sağlım durumuyla ilgili bilgi almak için hastane yöneticileriyle görüştü. Ekip ayrıca, olayın ardından babaannesin yanında bulunan 3 çocuğu da ziyaret etti.

Şehitkamil ilçesinde 23 Eylül'de, bir süredir işsiz olan Mehmet Ali A, işkence yaptığı eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra çocuklarını rehin almış, polisin operasyonunun ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Yeni Orta Vadeli Program
YEREL

YENİ ORTA VADELİ PROGRAM
IKBY'deki gayrimeşru referandum
YEREL

IKBY'DEKİ GAYRİMEŞRU REFERANDUM
&quot;Kampüsten Kardeşliğe Bakış&quot; paneli
YEREL

"KAMPÜSTEN KARDEŞLİĞE BAKIŞ" PANELİ
Hamile kadına eşi tarafından işkence edilmesi
YEREL

HAMİLE KADINA EŞİ TARAFINDAN İŞKENCE EDİLMESİ
&quot;GAPPLAST 2017 Fuarı&quot;
YEREL

"GAPPLAST 2017 FUARI"
Terör mağduru mahaleye kitap kafe
YEREL

TERÖR MAĞDURU MAHALEYE KİTAP KAFE
Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Gaziantep'te çocuk doktorunun darbedilmesi
YEREL

GAZİANTEP'TE ÇOCUK DOKTORUNUN DARBEDİLMESİ
Kaçak avcılar sosyal medyada kendilerini ele verdi
YEREL

KAÇAK AVCILAR SOSYAL MEDYADA KENDİLERİNİ ELE VERDİ
&quot;Elimizden gelenin en iyisini yapacağız&quot;
YEREL

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
&quot;İş hastalığını Allah herkese nasip etsin&quot;
YEREL

"İŞ HASTALIĞINI ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'teki FETÖ davası
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ DAVASI