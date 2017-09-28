Hamile kadına eşi tarafından işkence edilmesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 yıllık eşi tarafından işkence edilen ve av tüfeğiyle yaralandığı sol bacağı, dizden aşağı kesilen Çağlar Aşık'ın hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görevli Operator Dr. Mustafa Kemal Yılmaz tarafından ameliyat edilen 3 çocuk annesi Aşık'ın vücudundaki yaralar da iyileşmeye başladı. Yaşadığı travmanın etkisiyle konuşma güçlüğü yaşayan genç kadının psikolojik destek aldıktan sonra taburcu edilebileceği belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın geçen hafta sonu acil servise ateşli silah yaralanması şikayetiyle başvurduğunu ve sol bacağının diz bölgesinde kurşunlanmaya bağlı yaralanmanın bulunduğunu söyledi.

Hastaneye geldiğinde aşırı kan kaybına bağlı olarak hayati tehlikesi bulunan hastanın yapılan tetkiklerinde hamile olduğunun da belirlendiğini anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Hastayı acil olarak ameliyata aldık. Damarları ileri derecede ezilmiş ve yanık tarzında yaralanma vardı. Damarların onarılamayacağı görüldü. Bu yüzden hastanın hayatını kurtarabilmek amacıyla ampütasyon (iyileşmesi mümkün olmayan organın kesilmesi) kararı aldık. Ameliyat sonrası bir gün yoğun bakımda kaldı. Tedaviler sonucu durumu düzelmeye başlayınca Ortopedi Servisine naklettik. Şu anda genel durumu iyi."

- Protez 3 ay sonra

Hastanın sağlığının yanı sıra karnındaki 4 aylık bebeğin durumunun da hastane olarak yakından takip edildiğini ifade eden Yılmaz, "Bebek şu an sağlıklı. Tabii zaman ne gösterecek onu bilmiyoruz, tedavisi devam ediyor. Bu arada hastamız taburcu olduktan sonra da ek bir sıkıntı gelişmezse inşallah 2-3 ay içinde protezin takılması ve yeniden ayağa kaldırılmasını planlıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de Çağlar Aşık'ın sağlım durumuyla ilgili bilgi almak için hastane yöneticileriyle görüştü. Ekip ayrıca, olayın ardından babaannesin yanında bulunan 3 çocuğu da ziyaret etti.

Şehitkamil ilçesinde 23 Eylül'de, bir süredir işsiz olan Mehmet Ali A, işkence yaptığı eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra çocuklarını rehin almış, polisin operasyonunun ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

