Konya'da LPG tankeri devrildi

KONYA (AA) - Konya'da devrilen LPG yüklü tanker, çevredekiler tahliye edildikten sonra itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin kontrolünde olay yerinden kaldırıldı.
Süleyman Saybaşı idaresindeki 42 AF 121 plakalı LPG yüklü tanker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bir apartmanın bahçe duvarının üzerine devrilen tankerin sürücüsü Saybaşı, kazadan yara almadan kurtuldu.
Tankerde LPG yüklü olduğu belirtilince olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, apartmanda bulunanların tamamını tahliye etti. Ardından kontrollü olarak kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında tanker, iki vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yetkililer, daha sonra vatandaşların konutlarına girmesine izin verdi.