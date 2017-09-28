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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi başladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünya ekonomileri için enerjiyle birlikte en stratejik sektörlerin başında gıda ve tarımın geldiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji konusunda zengin kaynaklara sahip olmadığını belirten Burkay, "Küresel politikalarda da belirleyici olan tarım ve gıda kaynakları konusunda Türkiye, çok ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Dünyada yüzölçümü olarak 37. sırada, ekilebilir arazi büyüklüğünde ise 12. sıradayız. Neredeyse her çeşit ürün yetiştirme potansiyeline sahip, 4 mevsimi bir arada yaşayan ender ülkeler arasındayız. Bu imkanlar, bizlere ekonomik zenginleşme yolunda eşsiz fırsatlar sunmaktadır." dedi.

- "Dünyada 7. sıradayız"



Türk tarım sektörünün bin 600'den fazla ürünle 180'i aşkın ülkeye ulaştığına dikkati çeken Burkay, şöyle devam etti:

"Bereketli toprakları, üretim kabiliyeti ve kalkınmaya dönük desteklerle Avrupa'nın zirvesine, dünyada ise 7. sıraya kadar yükseldiğimiz tarım sektöründe, inanıyorum ki çok daha büyük başarılara ulaşacağız. Ülkemizin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleri arasında bulunan tarımda verimliliği artırmak ve yeni fırsatlara yönelmek, hepimiz için öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Çünkü ülkeler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine bu işin teknolojisine, Ar-Ge'sine ve inovasyonuna da yatırım yapıyor. Örneğin 42 bin kilometrekare yüzölçümüyle Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın her yıl 90 milyar doların üzerindeki tarımsal ihracatının altında verimli üretim modeli ve Ar-Ge yatırımları var. Topraklarının sadece yüzde 20'si tarıma elverişli İsrail de neredeyse tüm tarımsal ihtiyacını kendi üretimiyle karşılıyor."

- "Güvenilir gıda ve israf konularında farkındalık"

Burkay, sanayide olduğu gibi tarımda da inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve startup yatırımlarıyla 17-18 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak, 2023 hedefi olan 40 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşılacağını aktardı.

Bursa'nın da verimli toprakları ve tarıma dayalı güçlü sanayisiyle önemli bir zenginlik merkezi olduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Sektördeki tüm paydaşları bir araya getirdiğimiz Gıda Konseyi, Bursa'nın gıda, tarım ve hayvancılık politikalarında belirleyici olurken, 4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi ve gıda sektörü özelinde başlatılan Ur-Ge projelerinin temelini oluşturdu. Gıda Konseyi'nin çalışmaları kapsamında, 150 okulda 30 binden fazla öğrenciye güvenilir gıda ve israf konularında farkındalık kazandırmak amacıyla eğitimler verildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve alanında uzman isimleri dinleme fırsatına sahip olacağımız 4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi de sektörde teknolojinin rolü ve sürdürülebilir gıda geleceğine ışık tutacak."

Burkay, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Gıda Ur-Ge projesinin firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırdığını vurgulayarak, "Food Point kurumsal kimliği adı altında gerçekleştirdiğimiz Gıda Ur-Ge projesi kapsamında, bugün kongreyle eş zamanlı olarak 25 ülkeden 200 iş adamını Bursa iş dünyamızla buluşturduk. Özellikle Körfez ülkelerinden firmaların yoğun katılımıyla düzenlenen alım heyeti organizasyonunun Bursa'nın dış ticaretine önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

Burkay'ın konuşmasının ardından eski Uluslararası Tohum Federasyonu Genel Sekreteri Marcel Bruins bir sunum yaptı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve gıda sektörü temsilcilerinin katıldığı açılış töreninin ardından alım heyeti organizasyonu kapsamında açılan firmaların standları ziyaret edildi.

