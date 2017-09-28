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Cezaevinden izinle çıkan tutuklu sınırda yakalandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 13:26

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Zonguldak'taki ceza infaz kurumlarından izinli olarak çıkan 2 tutukludan 1'i sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılan tutuklu Oktay Sonar ile Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılan Hasan Durmaz'ın, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alandan yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptıkları operasyonla Oktay Sonar'ı, Çağlayık köyünde sınırda yakaladı.

Hasan Durmaz'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sonar'ın, jandarma komutanlığındaki ifadesinde, sınır bölgesine piknik amacıyla gittiklerini, Durmaz'ın daha sonra Bulgaristan'a geçiş yaptığını, kendisinin kaçmak gibi bir durumunun olmadığını söylediği öğrenildi.

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