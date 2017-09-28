Kilolu ev kadınları "Obezite Okulu"na yazıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü Selimiye Aile Sağlığı Merkezi koordinesinde, sağlıklı kilo vermeyi teşvik etmek amacıyla "Obezite okulu" açıldı.

Okula haftanın dört günü devam eden 120 ev kadını, teorik derslerin ardından uzmanlar gözetiminde spor yapıyor.

Edirne Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, obezite okulunu ziyareti sonrası gazetecilere yaptğı açıklamada, obezitenin birçok hastalığa neden olarak hayat kalitesini düşürdüğünü söyledi.

Dünyada 3 milyon kişinin obezite ve obeziteye bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirten Kişioğlu, "Maalesef ülkemizde de çok sayıda obez kişi bulunmaktadır. Özellikle kadın nüfusunun yüzde 40'a, erkek nüfusunun da yüzde 20'ye yakını obezdir. Kalp, diyabet, tansiyon iskelet-kas sistemi hastalıkları gibi hastalıkların birinci sebebi obezitedir. Biz de başlattığımız bu projeyle ev hanımlarımıza 8 ay boyunca uzman hekim, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen eşliğinde hem teorik hem pratik eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

- Başarıyla mezun olan "Yaşam koçu" olacak

Kilo vermeyi başaranlara çeşitli ödüller vereceklerini anlatan Kişioğlu, bir sonraki eğitim programına kilo verenlerin koçluk sistemi kapsamında ders vereceğini kaydetti.

62 yaşındaki Elif Pehlivan, tek aktivitesinin torunları ile vakit geçirmek olduğunu söyledi.

Obezite okuluna kilo vermek için geldiğini ifade eden Akar, "Sağlıklı şekilde yavaş yavaş kilo vereceğiz. Yaşamıma sağlıklı şekilde devam etmek istiyorum. Hayatımda ilk kez spor yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Bu yaşıma kadar spor yapamadım ama spor her yaşta gerekli. Emekliliği spor yaparak geçiriyorum." dedi.

Ev hanımı Emine Kanarya da (47) kiloları nedeniyle bel fıtığı, tansiyon ve şeker hastalıklarının olduğunu aktardı. Kanarya, özellikle ev hanımlarının evden çıkmayarak hareketsiz şekilde yaşadığını kaydetti.