Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Bıçakçı'nın (42) kullandığı 67 NL 720 plakalı tır, Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Temel Akçay (54) yönetimindeki 16 RCL 27 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve tır, yol kenarındaki zeytinliklere savruldu.
Tırın kasasındaki "ince sac hadde yağı" dolu variller, yola ve zeytinliğe döküldü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan tır şoförü ise ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.