Ağrı Dağı eteğindeki besicilerin kuraklıkla mücadelesi

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AĞRI (AA) - Ağrı Dağı eteklerinde besicilikle uğraşan köylüler, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle çayırlık alan ve su kaynaklarının kuruması sonucu zor günler geçiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, Ağrı ve çevresinde sulak alan ile meraların kurumasına yol açtı.

Bölgenin en önemli yaban hayatı koruma sahalarından Ağrı Dağı eteklerindeki Karabulak Sazlığı alanında, toprakta çökme ve yarıklar oluştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin köylerinde de çayırların kuruması nedeniyle hayvanlarını otlatamayan besicileri, yem bulma telaşı sardı.

Doğubayazıt İlçe Tarım Müdürü Kasım Dimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sazlığın taban suyunun önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Sazlık ve çevresindeki köylere aylardır yağmur yağmadığına işaret eden Dimen, şöyle konuştu:

"Hayvanların besin kaynağı çayırlık alan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kurudu. Tamamına yakını tarım ve hayvancılıkla geçinen köylülerimiz sert geçen kuraklık nedeniyle hayvanlarına yem ve su bulmakta zorlanıyor. Tutuşan otlar zaman zaman sazlığın bazı bölümlerinde küçük çaplı yangınlara yol açıyor. Besicilerimizin çoğu şu anda yemlerini Bitlis, Batman ve Şanlıurfa gibi çevre illerden satın alıyor."

- "Mağdur durumdayız"

Yörede besicilik yapan Fahrettin Tan, bölgede 4 aydır yağmur yağmamasından olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Aşırı sıcaklar nedeniyle sazlığın bulunduğu alandaki su kaynaklarının büyük bölümü kurudu." dedi.

Tan, "Bu bölge tamamen kurursa hayvanlarımıza ot ve su bulamayacağız. Şu an çok az bir bölümde ot var. Bunları da maalesef paramız olmadığı için biçemiyoruz. Eskiden samanlıklarımızda 30 ton saman olurdu, şimdi kuraklık nedeniyle 500 kiloya kadar düştü. Pahalı olduğu için dışarıdan çok az arpa ve saman alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Tan, kuraklıktan dolayı köylerdeki birçok hayvanın da hastalanarak telef olduğunu dile getirdi.

Besicilerden Erşan Malpola, 150 küçükbaş hayvanı olduğunu anlatarak, "Kuraklık nedeniyle bölgede artık çok fazla ot kalmadı. Su kaynakları da kurudu. Başka şehirlerden parayla yem almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Karabulak köyü sakinlerinden Mustafa Şahin ise kuraklık nedeniyle sazlığı yılan ve domuzların yuva edindiğini, mağdur durumda olduklarını söyledi.