Öğrencilerden Türkçe tabela kullanan iş yerlerine teşekkür

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da lise öğrencileri, iş yerlerinin tabelalarında Türkçe isim kullanan esnafa teşekkür belgesi tverdi.

Kentteki özel bir lisenin 9. sınıf öğrencileri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek Dil Bayramı kapsamında hazırladıkları proje hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından ellerinde, "Türk demek, Türkçe demektir", "Türkçe düşün konuş yaz", "Dilimiz kimliğimiz, Türkçemize sahip çıkalım", "Vatanına sahip çıktığın gibi diline sahip çık", "Bir ülkenin dilini yok etmek, o ülkenin adını tarihten silmek demektir" ve "Türkçeni kaybetme" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler Çark Caddesi'ndeki tabelalarında Türkçe isim kullanan iş yeri sahiplerine teşekkür belgesi verdi.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklama yapan edebiyat öğretmeni Şengül Çelik de Dil Bayramı kapsamında düzenledikleri etkinlikle Türkçe isim kullanımına dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeyi, Adapazarı Belediyesi'ne anlattıklarını aktaran Çelik, "Öğrencilerimiz, Çark Caddesi'nde Türkçe ve Türkçeleşmiş isim tercih eden kuruluşlara Türkçe'ye verdikleri destekten ötürü hazırladı. Diliyoruz ki bu etkinlik, yabancı isim tercih etmiş kuruluşlarımıza da bir teşvik olur. Belediye başkanımız etkinliğimize desteklerini verdi. Üç tane yabancı isim almış, 5 senelik esnaflık yapan kurum ve kuruluşlar, bu yabancı isimleri değiştirirler, Türkçe bir isim tercih ederlerse tabelayı belediyemiz yapacak. Bu desteği de aldık, projemizin amacına ulaştığını düşünüyoruz." diye konuştu.



