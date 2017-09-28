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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

28 Eylül 2017 Perşembe, 13:49

MUĞLA (AA) - Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda devam eden duruşmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen SAT ekibi üyesi eski Üsteğmen Ali Sarıbey'e, ek savunma yapması için söz verildi.

Suçlamayı kabul etmeyen Sarıbey, "ByLock" tespit edilen hattın ağabeyine ait olduğunu öne sürdü.

Sarıbey'in savunması bitince ara verildi, ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, görülen lüzum üzerine tutuklu sanıklar arasında yer alan helikopter teknisyeni eski astsubaylar Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve Ahmet Koçan hakkında, üzerilerine atılı tüm suçlar yönünden yeni bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Baştoğ, suç vasfı müşterek fail olarak dava açılan 3 sanığa suça iştirak eden değil, yardım eden olarak değerlendirilmeleri ihtimaline karşın, bu konuda ek savunma yapma hakkı tanıdıklarını kaydetti.

Sanık avukatlarının süre talebi üzerine mahkeme heyeti, helikopter teknisyenlerine ek savunmaları için yarına kadar süre verdi.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.


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