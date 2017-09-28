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Antalya'da eşi ve oğlunu eve kilitleyen kişiyi polis ikna etti

28 Eylül 2017 Perşembe, 13:54

ANTALYA (AA) - Antalya'da eşi ve oğlunu eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edilerek eylemini sonlandırdı.

İ.A. (31), Kızılarık Mahallesi 2770 Sokak'taki evlerinde eşi Raziye A. (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Raziye A, 4 yaşındaki oğluyla kendisini odalardan birine kilitledi. Kapının kilidini kırarak içeri giren İ.A, eşi ve çocuğunu evde alıkoydu.

Gürültüyü duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İ.A'yı ikna etti.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan İ.A. gözaltına alındı.

Raziye A. ile oğlu, ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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