Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde başlayan ve bu yıl 16'ncısı yapılan turnuva, geçtiğimiz yıl ocak ayında yaşamını yitiren, merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un anısına düzenleniyor.
Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Rusya, Almanya, İtalya, Hollanda , Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Libya, Malta, Hırvatistan, Birleşik Krallık, Romanya ve Güney Kore'den 89 golfçü katılıyor.
Organizasyon, 1 Ekim Pazar günü oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.