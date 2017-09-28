Hayırsever iş adamından onkoloji hastanesi

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MANİSA (AA) - Manisa'da 80 yaşındaki hayırsever iş adamı Dündar Çiloğlu tarafından yaptırılacak onkoloji hastanesi için temel atma töreni düzenlendi.

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi'ndeki törende, üniversite hastanelerinin döner sermaye işletmesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Elektrik, doğal gaz ve temizlik giderleri konusunda zaman zaman sorun yaşadıklarını dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Taşeron yöntemiyle çalıştırdığımız çok sayıda yardımcı sağlık personelimiz var. Bunların giderlerini döner sermayeden karşılıyoruz. Asgari ücrete zam geldiğinde o yıl döner sermayeye yansıması 6 milyon lira civarında oluyor. Hastanemizin 2017 makine teçhizat ödeneği 3,5 milyon lira. Çok samimi söylüyorum, diğer hastanelerden varsa malzeme değerlendirebiliriz. Bu problemleri Maliye Bakanımıza da ilettim, şu anda 75 milyon lira borcumuz var."

Vali Mustafa Hakan Güvençer ise son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini, sorunlar konusunda daha yapıcı çözümler üretmek gerektiğini belirtti.

İş adamı Çiloğlu ise insanlığa faydalı bir eser bırakmak istediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Dündar Çiloğlu'nun adının verileceği hastanenin temeli atıldı. Vali Güvençer ve Çelebi, törenin sonunda Çiloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

CBÜ Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan ve gelecek yıl hizmete açılması planlanan onkoloji hastanesi, 5 bin 148 metrekare alanda yapılacak.



