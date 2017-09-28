Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 9 ayrı davada yargılanan sanıklardan 8'i, 5 yıl 7 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 9 ayrı davanın duruşmalarına, tutuklu sanıklar Mustafa Karakoç, Resul Torun, Mehmet Erbay, Kazım Çiğdem, Mehmet Fatih Çınar, Nuh Esirgenci, Ercan Sarıgül ve Ercan Ünüvar ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Nazlı Sancak ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanıklar "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından savunmalarını yaptı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Nazlı Sancak, Mustafa Karakoç, Resul Torun, Mehmet Erbay ve Kazım Çiğdem’e 9'ar yıl, Nuh Esirgenci’ye 9 yıl 4 ay 15 gün, Mehmet Fatih Çınar’a 5 yıl 7 ay, Ercan Sarıgül’e 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.
Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Çınar ve Sarıgül, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ercan Ünüvar’ın tutukluluk halinin devamına ve kullandığı iddia edilen ByLock programının içeriğinin istenmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.